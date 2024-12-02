Джоэл Эмбиид пропустит игру с «Шарлотт», Андре Драммонд выбыл на 3 матча

У «Филадельфии» проблемы в передней линии.

Центровой Джоэл Эмбиид продолжает пропускать встречи и не выйдет на игру с «Шарлотт». Обследование центрового Андре Драммонда определило его травму как растяжение голеностопа, баскетболист пропустит три матча и пройдет повторный осмотр в конце недели.

Форвард Калеб Мартин и защитники Кайл Лаури и Реджи Джексон принимали участие в сегодняшней тренировке команды.