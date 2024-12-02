Джоэл Эмбиид пропустит игру с «Шарлотт», Андре Драммонд выбыл на 3 матча
У «Филадельфии» проблемы в передней линии.
Центровой Джоэл Эмбиид продолжает пропускать встречи и не выйдет на игру с «Шарлотт». Обследование центрового Андре Драммонда определило его травму как растяжение голеностопа, баскетболист пропустит три матча и пройдет повторный осмотр в конце недели.
Форвард Калеб Мартин и защитники Кайл Лаури и Реджи Джексон принимали участие в сегодняшней тренировке команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Помпи
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости