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Пол Джордж: «Игра с фиксатором потребовала адаптации, но чувствовал себя хорошо»

Пол Джордж вернулся на площадку в победном матче с «Детройтом» (111:96).

Джордж пропустил три матча из-за ушиба колена. Форвард набрал 11 очков, 8 подборов, 5 передач и 1 перехват, реализовав 4 из 12 бросков с игры и 1 из 2 трехочковых.

«Чувствовал себя хорошо. Конечно, игра с защитным фиксатором потребовала адаптации, но большей частью все было нормально.

Меняю свой настрой в сторону розыгрыша. Очки придут позже. Броски станут заходить в корзину. Сейчас меня больше интересуют правильные победные действия. Мы должны атаковать, созидать, раскрывать площадку и помогать друг другу», – рассудил Джордж.

«Тяжело. В каждой нашей игре кто-то выбывает. Но мы хотя бы получили одного парня назад. Один на выход – один на вход. Остались при своих. Надеюсь, что нам удастся преодолеть тенденцию и выйти в плюс в ближайшее время», – заключил Ник Нерс, имея в виду травму Андре Драммонда.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
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