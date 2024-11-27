Бил и Дюрэнт вернулись после травм и набрали по 23 очка в победной игре с «Лейкерс». У Букера 26 очков и 10 передач
«Финикс» уверенно справился с «Лейкерс» в Лос-Анджелесе – 127:100.
Вернувшиеся после травм звезды «Санз» Брэдли Бил и Кевин Дюрэнт набрали по 23 очка каждый.
Девин Букер добавил 26 очков и 10 передач, «Финикс» прервал серию из пяти поражений.
Бил пропустил последние пять матчей, Дюрэнт – семь. Оба игрока находились в лазарете из-за растяжения левых икроножных мышц.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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