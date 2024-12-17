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Брайан Уиндхорст: «Джимми Батлер хочет 100 миллионов, и «Финикс» может ему их дать»

Брайан Уиндхорст прокомментировал слухи о будущем Джимми Батлера.

«Кстати, я знаю, что у «Санз» есть интерес к Джимми Батлеру. Это не какое-то противоречивое мнение. Не какой-то страшный секрет.

Джимми хотел бы получить 100 миллионов. Думаю, что «Финикс» может их ему дать.

В команде есть только три игрока, которых можно на него обменять. Это Кевин Дюрэнт, Девин Букер и Брэдли Бил. На этом все», – заключил инсайдер ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, NBA on ESPN
logoДжимми Батлер
logoМайами
logoНБА
возможные переходы
logoФиникс
Брайан Уиндхорст
logoДевин Букер
logoБрэдли Бил
logoКевин Дюрэнт
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