Ник Калатес должен вернуться в состав «Монако» через 2 недели
Ник Калатес продолжает реабилитацию.
35-летний защитник перешел в «Монако» этим летом. В конце сентября Калатес получил травму колена и должен был пропустить 3-4 недели. Восстановление баскетболиста затянулось.
Новый главный тренер клуба Вассилис Спанулис рассказал, что защитник находится на «последней стадии» реабилитации, и его возвращение в состав ожидается через две недели.
«Монако» идет на 5-м месте в турнирной таблице Евролиги с результатом 8-5.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BeBasket
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости