Ник Калатес должен вернуться в состав «Монако» через 2 недели

Ник Калатес продолжает реабилитацию.

35-летний защитник перешел в «Монако » этим летом. В конце сентября Калатес получил травму колена и должен был пропустить 3-4 недели. Восстановление баскетболиста затянулось.

Новый главный тренер клуба Вассилис Спанулис рассказал, что защитник находится на «последней стадии» реабилитации, и его возвращение в состав ожидается через две недели.

«Монако» идет на 5-м месте в турнирной таблице Евролиги с результатом 8-5.