Николя Батюм ушел с поста миноритарного акционера «Виллербана»

Николя Батюм покинул «Виллербан».

Спустя семь лет после своего прихода в «Виллербан» в качестве акционера и директора по баскетбольным операциям Николя Батюм покинул клуб.

Бывший капитан сборной Франции ушел из клуба этим летом «по собственному усмотрению», подтвердил заместитель президента «Виллербана» Гаэтан Мюллер изданию Le Progress.

Сообщается, что Батюм решил дистанцироваться от проекта, поскольку президент клуба Тони Паркер решил сотрудничать с Smart Good Things и Fedcom. Это заставило многих миноритарных акционеров выступить против продажи клуба в начале 2023 года.