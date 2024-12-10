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Альфа Диалло пропустит как минимум 3 недели из-за травмы колена

Альфа Диалло в ближайшие недели не поможет «Монако».

Легкий форвард пропустит как минимум 3 недели из-за перелома внутреннего хряща коленной чашечки левой ноги.

В Евролиге-24/25 Диалло в среднем набирает 12,1 очка при 47,8% реализации 3-очковых бросков, а также 4,1 подбора, 1,6 перехвата и 14,6 балла за эффективность.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
травмы
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Альфа Диалло
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