Мэджик Джонсон: «Стеф Карри, Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт оказали большое влияние на баскетбол»
Мэджик Джонсон прокомментировал интервью Куинси Оливари.
23-летний разыгрывающий «Лейкерс» не сдержал слез во время рассказа о встрече со Стефом Карри.
«Увидел его интервью после 22-очкового выступления против «Санз». Он расплакался, говоря о знакомстве с героем его детства Стефом Карри. Это меня растрогало. Всем стоит посмотреть.
Лэрри Берда и меня часто упоминают в числе тех, кто изменил игру. Но Стеф Карри, Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт оказали большое влияние на баскетбол в эту эпоху», – написал член Зала славы в соцсетях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Мэджика Джонсона
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