Мэджик Джонсон: «Стеф Карри, Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт оказали большое влияние на баскетбол»

Мэджик Джонсон прокомментировал интервью Куинси Оливари.

23-летний разыгрывающий «Лейкерс » не сдержал слез во время рассказа о встрече со Стефом Карри .

«Увидел его интервью после 22-очкового выступления против «Санз». Он расплакался, говоря о знакомстве с героем его детства Стефом Карри. Это меня растрогало. Всем стоит посмотреть.

Лэрри Берда и меня часто упоминают в числе тех, кто изменил игру. Но Стеф Карри, Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт оказали большое влияние на баскетбол в эту эпоху», – написал член Зала славы в соцсетях.