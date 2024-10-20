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Мэджик Джонсон: «Стеф Карри, Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт оказали большое влияние на баскетбол»

Мэджик Джонсон прокомментировал интервью Куинси Оливари.

23-летний разыгрывающий «Лейкерс» не сдержал слез во время рассказа о встрече со Стефом Карри.

«Увидел его интервью после 22-очкового выступления против «Санз». Он расплакался, говоря о знакомстве с героем его детства Стефом Карри. Это меня растрогало. Всем стоит посмотреть.

Лэрри Берда и меня часто упоминают в числе тех, кто изменил игру. Но Стеф Карри, Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт оказали большое влияние на баскетбол в эту эпоху», – написал член Зала славы в соцсетях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Мэджика Джонсона
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logoСтефен Карри
Куинси Оливари
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