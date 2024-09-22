Джоэл Эмбиид стал 5-м баскетболистом НБА, который заработает более 500 миллионов долларов за карьеру

Джоэл Эмбиид подписал продление на 3 года и 193 миллиона долларов.

Центровой «Филадельфии» присоединился к Леброну Джеймсу («Лейкерс »), Стефу Карри («Голден Стэйт »), Полу Джорджу («Филадельфия») и Кевину Дюрэнту («Финикс») в ряду игроков, которые заработают более 500 миллионов по игровым контрактам за карьеру.