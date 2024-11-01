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Аллей-уп Джа Морэнт – Зак Иди и данк Янниса Адетокумбо – лучшие моменты игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 31 октября.

Первые места в Топ-5 заняли Джа Морэнт и Зак Иди («Мемфис»), а также Яннис АдетокумбоМилуоки»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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logoБаскетбол - видео
logoЯннис Адетокумбо
logoДжа Морэнт
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