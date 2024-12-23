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Джарас Уокер набросил самому себе от щита и сделал результативную передачу

Джарас Уокер стал автором красивого эпизода.

Форвард «Индианы» во время матча с «Сакраменто» (122:95) набросил самому себе от щита и сразу же сделал результативную передачу на дугу.

На счету Уокера 9 очков и 2 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Джарас Уокер
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