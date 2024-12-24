«Селтикс», «Хит», «Мэджик», «Нетс», «Рокетс» и «Уорриорз» выразили интерес к Джону Кончару
Названы шесть команд, заинтересованных в приобретении Джона Кончара.
По данным репортера Forbes Эван Сайдери, интерес к форварду «Мемфиса» проявили «Бостон», «Майами», «Орландо», «Бруклин», «Хьюстон» и «Голден Стэйт».
Кончар связан контрактом с «Гризлис» до конца сезона-2026/27 и зарабатывает 6,2 млн долларов в год.
«Мемфис» готов обменять 28-летнего форварда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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