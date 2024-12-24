Тэйлор Дженкинс о критике современной атаки в НБА: «Надо смотреть, какие возможности дает защита соперника»

Тэйлор Дженкинс рассказал, как строит свое нападение «Мемфис».

НБА в последнее время критикуют за однообразие и акцент на 3-очковые. По словам специалиста, его команда стремится к балансу и исходит из текущей ситуации на площадке.

«Работая тренером, изучаешь тенденции и наблюдаешь, в каком направлении движется лига. В итоге мы имеем математическое уравнение. Ты пытаешься правильно использовать цифры, сделать это лучше противника. С акцентом на дальние броски в последнее десятилетие, то, как парни создают возможности, будь то скидка после прохода внутрь, розыгрыш пик-н-ролла, изоляция – то есть это не просто бросок из статики – все сводится к математике.

Нашей сильной стороной была игра в трехсекундной, но мы понимаем, что нужно иметь баланс с трехочковой линией. Так что я не говорю, что вообще не нужно бросать трехочковые или бросать только трехочковые. Надо смотреть, какие возможности дает защита соперника», – сказал главный тренер «Гризлис».