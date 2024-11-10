1

Андре Игудала: «Пытаюсь быть похожим на Стефа Карри, и не получается. Он очень искренний»

Андре Игудала ценит Стефа Карри как человека.

«Он живет ровно так, как демонстрирует себя окружающим. Я пытаюсь быть похожим на него, и каждый день мне это не удается. Это тяжело. Он верен себе, но при этом обладает «инстинктом убийцы», о котором люди и не подозревают.

Ты можешь пытаться изучить его слабые стороны, но они даже не настоящие слабости. Он может выглядеть шутом компании, но это просто часть его настоящей человеческой искренности. Он один из нескольких человек, ради которых я прыгну под пули. Несколько раз выступал в качестве охраны, когда вытаскивал из его толп, просящих автографы. Он один из парней, которых надо беречь», – рассказал Игудала.

Бывший форвард был партнером Карри в «Голден Стэйт» и получил звание MVP финала в 2015 году.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Come And Talk 2 Me
logoГолден Стэйт
logoАндре Игудала
logoНБА
logoСтефен Карри
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ник Янг о «Голден Стэйт» 2018 года: «Ту команду не победил бы никто из чемпионов НБА, из любой эпохи»
336 сентября, 04:52
Гилберт Аренас: «Все обвиняют Кевина Дюрэнта, но это «Уорриорз» не хватило огневой мощи и пришлось добавить базуку»
1022 августа, 05:58
Андре Игудала о самом страшном противнике в клатче: «Кайри Ирвинг. Однозначно»
31 марта, 18:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пол Джордж: «Наш корабль не затонул»
29 минут назад
Единая лига ВТБ. «Астана» примет «Локомотив-Кубань», «Автодор» сыграет с «Зенитом» и другие матчи
953 минуты назадLive
Де’Андре Хантер пропустил последний матч из-за рождения ребенка и готов вернуться на площадку
254 минуты назад
Энтони Блэк: «Сейчас главный парень – Франц Вагнер. Нам важно, чтобы он набрал ход»
сегодня, 10:39
«Верю в то, что делает медицинский штаб». Де’Энтони Мелтон рассказал о возвращении на площадку
сегодня, 10:20
Джейлен Браун может вернуться в состав «Бостона» в матче с «Милуоки»
сегодня, 09:52
Дариус Гарлэнд об Эване Мобли: «Он зверюга, чего еще вы ожидали?»
6сегодня, 08:39
Джеймс Харден и Норман Пауэлл набрали 48 очков на двоих в победной игре с «Торонто»
сегодня, 08:22Видео
Виктор Вембаньяма и Оньека Оконгву – авторы лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 08:10Видео
НБА. «Милуоки» примет «Бостон», «Оклахома» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
17сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Мерсин» примет «Анадолу Эфес», «Маниса» сыграет с «Фенербахче»
54 минуты назадLive
«Шанхай» отчислил защитника сборной Пуэрто-Рико Тремонта Уотерса
сегодня, 09:38
Костас Слукас повредил плечо и может пропустить ближайшие матчи Евролиги
сегодня, 09:25
«Реал» находится в решающих стадиях переговоров по Исайе Кординье и Джонатану Мотли
сегодня, 08:59
Адриатическая лига. «Мега» примет «Црвену Звезду», «Партизан» встретится с «Дубаем» и другие матчи
сегодня, 07:32
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет «Перистери», «Олимпиакос» встретится с «Промитеасом»
сегодня, 07:25
Чемпионат Франции. «Монако» встретится с «Дижоном», «Сен-Кантен» примет «Париж»
сегодня, 07:20
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Венецией», «Варезе» встретится с «Виртусом» и другие матчи
сегодня, 07:14
Миленко Богичевич: «На мой взгляд, «Зенит» и «Автодор» сделали шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном»
сегодня, 07:05
Хавьер Паскуаль: «Автодор» хорошо организован во всем. Мне очень нравится их тренер»
сегодня, 06:59