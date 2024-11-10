Андре Игудала: «Пытаюсь быть похожим на Стефа Карри, и не получается. Он очень искренний»

Андре Игудала ценит Стефа Карри как человека.

«Он живет ровно так, как демонстрирует себя окружающим. Я пытаюсь быть похожим на него, и каждый день мне это не удается. Это тяжело. Он верен себе, но при этом обладает «инстинктом убийцы», о котором люди и не подозревают.

Ты можешь пытаться изучить его слабые стороны, но они даже не настоящие слабости. Он может выглядеть шутом компании, но это просто часть его настоящей человеческой искренности. Он один из нескольких человек, ради которых я прыгну под пули. Несколько раз выступал в качестве охраны, когда вытаскивал из его толп, просящих автографы. Он один из парней, которых надо беречь», – рассказал Игудала .

Бывший форвард был партнером Карри в «Голден Стэйт » и получил звание MVP финала в 2015 году.