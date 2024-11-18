Андре Игудала: «До сих пор удивляюсь, что стал MVP в 2015 году»

Андре Игудала вспомнил о звании MVP финальной серии в 2015 году.

Бывший игрок «Голден Стэйт » стал гостем стрима Кая Сената, который спросил его, как так вышло.

«До сих пор удивляюсь, что стал MVP в 2015 году. Они должны были дать эту награду Стефену Карри », – признался Игудала .

Игудала играл ключевую роль в сдерживании Леброна Джеймса, который, тем не менее, в среднем набирал 35,8 очка, 13,3 подбора и 8,8 передачи по итогам серии. Карри в среднем набирал 26,0 очка и 6,3 передачи в противостоянии с «Кавальерс».