«Это твое поручение, ты должен их принять». Андре Игудала подарил Николе Вучевичу часы в первый год в НБА

Никола Вучевич выполнял поручения ветеранов в первый год в НБА

Одним из одноклубников черногорца в «Филадельфии» был форвард Андре Игудала .

«После душа он попросил меня принести полотенца, и я увидел часы. Сказал ему, что они очень красивые и спросил, принадлежат ли ему. Он ответил, что они мои. Я не понял, но он подтвердил, что это подарок. Это были прекрасные часы Breitling. Я хотел вернуть их, это был дорогой подарок, но Игги сказал, что это мое поручение и я должен их принять.

Мои одноклубники обычно были справедливыми. Я покупал им что-то за 10 долларов, они давали мне 100 и говорили, что без сдачи.

Игудала был по-настоящему крутым и простым в общении. Он всегда отлично ко мне относился, настоящий профессионал и просто хороший парень», – рассказал Вучевич .