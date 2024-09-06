Ник Янг о «Голден Стэйт» 2018 года: «Ту команду не победил бы никто из чемпионов НБА, из любой эпохи»
Ник Янг считает «Голден Стэйт» образца 2018 года лучшей командой в истории НБА
«Лучшая команда всех времен.
Карри – 1-2 места среди разыгрывающих в истории. Дюрэнт входит в Топ-5 или Топ-6 лучших игроков всех времен, Клэй один из пяти лучших снайперов. Дрэймонд в десятке лучших пасующих «больших» за все время, Игудала – в Топ-5 по защите.
Ту команду не победил бы никто из чемпионов НБА, из любой эпохи», – написал экс-игрок «Уорриорз» в соцсетях.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Ника Янга
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