Евгений Бабурин вторым в истории Лиги ВТБ добрался до отметки в 500 точных 3-очковых
У Евгения Бабурина теперь 500 трехочковых в Единой лиге ВТБ.
Ветеран «Пари Нижнего Новгорода» добрался до юбилейной отметки по дальним попаданиям в матче с «Самарой» в понедельник.
Защитник нижегородцев реализовал один 3-очковый бросок и стал вторым в истории турнира после Алексея Шведа, кому покорилась эта отметка.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Единой лиги ВТБ
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