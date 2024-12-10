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Евгений Бабурин вторым в истории Лиги ВТБ добрался до отметки в 500 точных 3-очковых

У Евгения Бабурина теперь 500 трехочковых в Единой лиге ВТБ.

Ветеран «Пари Нижнего Новгорода» добрался до юбилейной отметки по дальним попаданиям в матче с «Самарой» в понедельник.

Защитник нижегородцев реализовал один 3-очковый бросок и стал вторым в истории турнира после Алексея Шведа, кому покорилась эта отметка.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Единой лиги ВТБ
logoЕвгений Бабурин
logoБК Пари Нижний Новгород
logoАлексей Швед
logoЕдиная лига ВТБ
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