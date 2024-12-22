Тревион Уильямс стал игроком «Маккаби Тель-Авив»
«Маккаби Тель-Авив» подписал контракт с Тревионом Уильямсом.
Американский центровой (24 года, 206 см), начавший сезон в «Альбе», продолжит карьеру в Израиле до конца сезона-2025/26. Стороны заключили соглашение на полтора года.
Уильямс проводит первый сезон в Евролиге и набирал 10,8 очка, 6,9 подбора и 3,1 передачи в среднем за немецкий клуб.
«Маккаби» пытается усилить состав после неудачного начала в европейском клубном турнире с результатом 4-13. «Альба» остается единственной командой с худшими показателями, чем у израильского клуба.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Маккаби Тель-Авив» в соцсети X
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