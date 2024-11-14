Защитник сборной Южного Судана Мариал Шайок присоединился к «Маккаби» из Тель-Авива

Мариал Шайок продолжит карьеру в Израиле.

Защитник (29 лет, 198 см) сборной Южного Судана удачно показал себя на олимпийском баскетбольном турнире. Шайок набирал 14,7 очка, 3,7 подбора и 1,3 передачи в среднем во Франции.

Баскетболист был выбран 54-м на драфте-2019 НБА, но не смог пробиться в лигу. У защитника есть опыт выступления в турецком чемпионате и в Евролиге за «Фенербахче». Последнее время Шайок провел в Китае. Игрок набирал 13,8 очка, 3,2 подбора, 2,4 передачи и 1 перехват в среднем в 10 матчах на старте нынешнего чемпионата.