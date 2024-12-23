Уэньин Габриэл станет игроком «Панатинаикоса»

Уэньин Габриэл продолжит карьеру в Греции.

По сообщению ряда источников, «Панатинаикос » согласовал переход центрового (27 лет, 206 см) из «Маккаби Тель-Авив », несмотря на сопротивление тренера Одеда Каташа, который не хотел расставаться с игроком в сложной для команды ситуации в Евролиге .

Греческий клуб заплатит компенсацию в размере 350 тысяч долларов. Приезд Габриэла в Афины ожидается к среде.

Центровой заменит в составе выбывшего с переломом Матиаса Лессора .

Гэбриэл набирал 5,8 очка, 4,7 подбора и 1,1 блок-шота за 15 минут в среднем в матчах Евролиги в этом сезоне.