Уэньин Габриэл станет игроком «Панатинаикоса»
Уэньин Габриэл продолжит карьеру в Греции.
По сообщению ряда источников, «Панатинаикос» согласовал переход центрового (27 лет, 206 см) из «Маккаби Тель-Авив», несмотря на сопротивление тренера Одеда Каташа, который не хотел расставаться с игроком в сложной для команды ситуации в Евролиге.
Греческий клуб заплатит компенсацию в размере 350 тысяч долларов. Приезд Габриэла в Афины ожидается к среде.
Центровой заменит в составе выбывшего с переломом Матиаса Лессора.
Гэбриэл набирал 5,8 очка, 4,7 подбора и 1,1 блок-шота за 15 минут в среднем в матчах Евролиги в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Арела Гинсбера
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