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Наталия Фураева: «Обсуждали с Кайлом Хайнсом возможность работы в ЦСКА»

В ЦСКА заранее знали, что «Бруклин» позвал Кайла Хайнса в тренерский штаб.

«Мы знали несколькими днями ранее от наших коллег из «Бруклина», что они пригласили Кайла Хайнса в свой штаб. От души их поздравили с этим, потому что Кайл украсит собой любой коллектив. В любой команде, в которой Хайнс выступал, он пользовался авторитетом и уважением товарищей, тренеров, сотрудников клуба. Недаром в ЦСКА он был первым в истории капитаном‑американцем, глобальным послом проекта One Team, президентом профсоюза игроков Евролиги.

Думаю, для Хайнса продолжение карьеры в качестве тренера вполне логично, потому что не так много баскетболистов могут сравниться с ним в понимании игры, в умении проявлять характер в нужный момент и повести за собой товарищей. Пользуясь случаем, хотим пожелать Кайлу — одному из самых прославленных игроков в европейской истории и в ЦСКА в частности — достигнуть не меньших успехов на тренерском поприще.

Давно общались с Кайлом?

Общаемся регулярно, поздравляем друг друга с праздниками. Правда, новость о новом месте работы узнали не от него. Но это и понятно — скромность тоже отличительная черта Кайла.

Он когда‑то говорил о желании стать тренером?

Он точно хотел остаться в баскетболе, но тренером или менеджером, тогда еще не определился. Мы даже обсуждали такую возможность в нашем клубе», — сказала вице‑президент ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoБруклин
logoНБА
logoЕдиная лига ВТБ
Наталия Фураева
logoКайл Хайнс
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