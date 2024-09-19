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Наталия Фураева: «УНИКС остается одним из фаворитов Единой лиги ВТБ»

Наталия Фураева поделилась ожиданиями от матча ЦСКА против УНИКСа.

«УНИКС в межсезонье сохранил большинство легионеров и усилил состав российских игроков, что очень важно для командой «химии». Они остаются одними из фаворитов чемпионата, и мы точно не ожидаем в предстоящем матче чемпионата легкой прогулки.

Тренеры команд постараются подготовить сюрпризы друг другу, и, конечно же, все игры будут отличаться. Как? Покажет время. Думаю, предсказывать что‑то было бы лишь попыткой угадать. Надеемся на интересную игру без травм, и пусть победит сильнейший. Хотелось бы поздравить всех любителей баскетбола с началом чемпионата, — сказала вице‑президент ЦСКА.

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует матчем между ЦСКА и УНИКСом в Москве 21 сентября.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
Наталия Фураева
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