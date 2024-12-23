Макс Кристи о прогрессе в защите «Лейкерс»: «Причина в старании, а старание выросло из коммуникации»

Макс Кристи объяснил улучшения в обороне «Лейкерс».

«Леброн Джеймс и Энтони Дэвис с задней линии видят все, что впереди. Мы на периметре не знаем, что позади. То, что они сообщают все, что происходит, поднимает общий уровень нашей заряженности. Ты слышишь своих партнеров, знаешь, что они тебя прикрывают. Это дает тебе уверенность и желание выложиться в обороне на мяче.

Причина прогресса в нашем старании, а старание выросло из коммуникации и уверенности во взаимопомощи.

Они говорят простые, но важные вещи. У нас есть определенные схемы на каждый матч, в отношении определенных игроков. Так что нужна информация, что происходит, что они разыгрывают. Определенные схемы требуют определенной информации, мы спереди не знаем, кто ставит заслоны, а это требует разных действий от нас в зависимости от оппонента. Для этого нужен обмен информацией», – рассказал 21-летний защитник «Лейкерс».