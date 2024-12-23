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«Лейкерс» демонстрируют отрицательный показатель плюс/минус («-6,5») с Леброном Джеймсом на площадке

Леброн Джеймс отрицательно влияет на статистические показатели «Лейкерс».

По данным аналитика The Ringer Кирка Голдсберри, плюс/минус (net rating) команды на 100 владений меняется в худшую сторону во время присутствия звездного форварда на площадке.

С Леброном Джеймсом:

  • Плюс/минус: «-6,5» (27-й в НБА);

  • Атакующий рейтинг: 109,2 (25);

  • Оборонительный рейтинг: 115,7 (25).

Без Леброна Джеймса:

  • Плюс/минус: «+2,4» (11);

  • Атакующий рейтинг: 108,5 (25);

  • Оборонительный рейтинг: 106,1 (3).

График разницы в показателе плюс/минус (с Джеймсом на площадке и без).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Ringer
logoЛейкерс
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
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