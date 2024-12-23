«Лейкерс» демонстрируют отрицательный показатель плюс/минус («-6,5») с Леброном Джеймсом на площадке
Леброн Джеймс отрицательно влияет на статистические показатели «Лейкерс».
По данным аналитика The Ringer Кирка Голдсберри, плюс/минус (net rating) команды на 100 владений меняется в худшую сторону во время присутствия звездного форварда на площадке.
С Леброном Джеймсом:
Плюс/минус: «-6,5» (27-й в НБА);
Атакующий рейтинг: 109,2 (25);
Оборонительный рейтинг: 115,7 (25).
Без Леброна Джеймса:
Плюс/минус: «+2,4» (11);
Атакующий рейтинг: 108,5 (25);
Оборонительный рейтинг: 106,1 (3).
График разницы в показателе плюс/минус (с Джеймсом на площадке и без).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Ringer
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