Стив Керр о Куминге: «В последних двух играх он принимал плохие решения и совершал плохие броски, но сегодня сыграл как надо»
Главный тренер «Уорриорз» отметил прогресс форварда в матче с «Пэйсерс» (24 очка, 8 подборов, 4 передачи при 9 из 16 с игры) по сравнению с недавними встречами.
«Сегодня был тот Джей Кей, которого мы хотим видеть. Провел много времени в трехсекундной, бережно обращался с мячом. Сделал пару хороших передач. Нашел Бадди Хилда на дуге в отличном владении и был настроен агрессивно, атаковал. Сегодня мы наблюдали отличный пример того, как должен играть Куминга. Я очень им доволен сегодня. Он становится лучше, приятно наблюдать за его развитием.
Мы работаем с нашими ребятами, работаем с Джонатаном. У него большой потенциал, он многое показал с тех пор, как оказался у нас. Он стал намного лучше, но мне нужно продолжать с ним заниматься. В последних двух играх он принимал плохие решения и совершал плохие броски, над этим нужно работать», – заявил главный тренер «воинов».
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