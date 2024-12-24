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Стив Керр о Куминге: «В последних двух играх он принимал плохие решения и совершал плохие броски, но сегодня сыграл как надо»

Стив Керр поделился мнением об игре Джонатана Куминги.

Главный тренер «Уорриорз» отметил прогресс форварда в матче с «Пэйсерс» (24 очка, 8 подборов, 4 передачи при 9 из 16 с игры) по сравнению с недавними встречами.

«Сегодня был тот Джей Кей, которого мы хотим видеть. Провел много времени в трехсекундной, бережно обращался с мячом. Сделал пару хороших передач. Нашел Бадди Хилда на дуге в отличном владении и был настроен агрессивно, атаковал. Сегодня мы наблюдали отличный пример того, как должен играть Куминга. Я очень им доволен сегодня. Он становится лучше, приятно наблюдать за его развитием.

Мы работаем с нашими ребятами, работаем с Джонатаном. У него большой потенциал, он многое показал с тех пор, как оказался у нас. Он стал намного лучше, но мне нужно продолжать с ним заниматься. В последних двух играх он принимал плохие решения и совершал плохие броски, над этим нужно работать», – заявил главный тренер «воинов».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ABC 7News
logoГолден Стэйт
logoДжонатан Куминга
logoНБА
logoСтив Керр
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