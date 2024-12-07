Дрэймонд Грин продолжит выходить со скамейки запасных

Джонатан Куминга заменил Дрэймонда Грина в стартовой пятерке «Голден Стэйт».

Главный тренер «Голден Стэйт » Стив Керр заявил, что хотел бы, чтобы Грин выходил со скамейки запасных в ближайшем будущем.

Тренер отметил, что команда пытается максимально использовать потенциал Куминги и не «изматывать» Грина. План состоит в том, чтобы закрывать половины матчей с Грином на позиции центрового.

В матче против «Миннесоты» (90:107) Куминга занял место Грина в стартовой пятерке «Уорриорз».