Дрэймонд Грин продолжит выходить со скамейки запасных
Джонатан Куминга заменил Дрэймонда Грина в стартовой пятерке «Голден Стэйт».
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что хотел бы, чтобы Грин выходил со скамейки запасных в ближайшем будущем.
Тренер отметил, что команда пытается максимально использовать потенциал Куминги и не «изматывать» Грина. План состоит в том, чтобы закрывать половины матчей с Грином на позиции центрового.
В матче против «Миннесоты» (90:107) Куминга занял место Грина в стартовой пятерке «Уорриорз».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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