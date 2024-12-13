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НБА подтвердила правильность судейского решения в ключевом эпизоде матча «Рокетс» – «Уорриорз»

НБА отчиталась о судействе в матче «Рокетс» – «Уорриорз».

Лига подтвердила правильность судейского решения в ключевом эпизоде на последних секундах, когда Джонатан Куминга был наказан персональным замечанием в борьбе за мяч с Джейленом Грином. Оба баскетболиста в этот момент находились на паркете.

Два точных штрафных Грина вывели «Хьюстон» в полуфинал Кубка НБА – 91:90.

Главный тренер «воинов» Стив Керр раскритиковал арбитров за принятое решение: «Никогда такого не видел в НБА. Это немыслимо».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
logoДжонатан Куминга
logoХьюстон
logoГолден Стэйт
logoДжейлен Грин
судьи
logoСтив Керр
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