НБА подтвердила правильность судейского решения в ключевом эпизоде матча «Рокетс» – «Уорриорз»

НБА отчиталась о судействе в матче «Рокетс» – «Уорриорз».

Лига подтвердила правильность судейского решения в ключевом эпизоде на последних секундах , когда Джонатан Куминга был наказан персональным замечанием в борьбе за мяч с Джейленом Грином. Оба баскетболиста в этот момент находились на паркете.

Два точных штрафных Грина вывели «Хьюстон» в полуфинал Кубка НБА – 91:90.

Главный тренер «воинов» Стив Керр раскритиковал арбитров за принятое решение: «Никогда такого не видел в НБА. Это немыслимо».