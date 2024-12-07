Дрэймонд Грин о переводе на скамейку: «Все в порядке. Всегда поддерживал Кумингу и хочу видеть, как он добивается успеха»
В матче с «Вулвз» (90:107) место Грина занял Джонатан Куминга.
По словам главного тренера «Уорриорз» Стива Керра, он хочет посмотреть на Кумингу в роли основного четвертого номера и максимально использовать его потенциал.
«Конечно, все в порядке. Я всегда поддерживал Кумингу и хочу видеть, как он добивается успеха. И если у него есть возможность выйти в стартовом составе, то не стоит быть лицемерным... Если у него появляется возможность, пусть и за счет меня, то пусть так. Это его шанс, и он заслужил этот шанс.
Вот как я вижу эту ситуацию. Вот как я ее объясняю. Джонатан был очень хорош в матче с «Рокетс».
Когда-то и я прошел подобный путь, мой ветеран был готов занять ради меня место на скамейке. Ты должен вернуть то, что тебе досталось. Вот как все устроено», – считает Грин.
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