Шэмс Чарания: «Голден Стэйт» активно ищет звезду в пару к Стефу Карри»
«По моей информации, «Голден Стэйт» находится в активном поиске звезды, способной создавать и набирать очки рядом со Стефом Карри. Летом они пытались заполучить Лаури Маркканена, вели переговоры по Полу Джорджу.
Вопрос в данный момент заключается в том, найдут ли они эту звезду за пределами клуба, либо это будет внутри команды. Может быть, к этой роли будет готов Джонатан Куминга, набравший 33 очка в первой игре, в которой он провел больше 30 минут в этом сезоне. Он показал, что его продуктивность может расти вместе с его ролью.
Отношения Куминги и Стива Керра являются предметом внимания офиса клуба в последний год. Способность игрока адаптироваться к нуждам состава.
Будущее клуба оформится в недели перед дедлайном обменов, исходя из задач борьбы за титул со Стефом Карри и Дрэймондом Грином», – рассказал инсайдер Шэмс Чарания.
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