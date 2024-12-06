Шэмс Чарания: «Голден Стэйт» активно ищет звезду в пару к Стефу Карри»

«Уорриорз» хотят бороться за титул.

«По моей информации, «Голден Стэйт » находится в активном поиске звезды, способной создавать и набирать очки рядом со Стефом Карри. Летом они пытались заполучить Лаури Маркканена, вели переговоры по Полу Джорджу.

Вопрос в данный момент заключается в том, найдут ли они эту звезду за пределами клуба, либо это будет внутри команды. Может быть, к этой роли будет готов Джонатан Куминга , набравший 33 очка в первой игре, в которой он провел больше 30 минут в этом сезоне. Он показал, что его продуктивность может расти вместе с его ролью.

Отношения Куминги и Стива Керра являются предметом внимания офиса клуба в последний год. Способность игрока адаптироваться к нуждам состава.

Будущее клуба оформится в недели перед дедлайном обменов, исходя из задач борьбы за титул со Стефом Карри и Дрэймондом Грином », – рассказал инсайдер Шэмс Чарания.