Малик Бизли – Энтони Дэвису: «Просто выкрикнуть «Ааааа» не значит заработать фол»

Малик Бизли подколол Энтони Дэвиса во время матча.

Экс-игрок «Лейкерс», выступающий ныне за «Пистонс» Малик Бизли обратился к звезде калифорнийцев после зафиксированного у него нарушения: «Просто выкрикнуть «Ааааа» не значит заработать фол».

Дэвис что-то ответил с едва заметной улыбкой на лице.