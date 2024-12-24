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Малик Бизли – Энтони Дэвису: «Просто выкрикнуть «Ааааа» не значит заработать фол»

Малик Бизли подколол Энтони Дэвиса во время матча.

Экс-игрок «Лейкерс», выступающий ныне за «Пистонс» Малик Бизли обратился к звезде калифорнийцев после зафиксированного у него нарушения: «Просто выкрикнуть «Ааааа» не значит заработать фол».

Дэвис что-то ответил с едва заметной улыбкой на лице.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
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