Энтони Дэвис о смазанных штрафных в концовке: «Жена позвонила и сказала, что Руи меня спас, было неприятно»
Руи Хатимура помог «Лейкерс» победить важным подбором в концовке.
Центровой Энтони Дэвис смазал два штрафных при разнице в счете «+2» на последних секундах матча с «Сакраменто», но форвард успешно поборолся за отскок и помог довести игру до победы (103:99).
На счету Хатимуры – 9 очков, 11 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот. Энтони Дэвиса набрал 10 очков, 15 подборов, 5 передач и 3 блок-шота.
Центрового спросили о финальном эпизоде после матча.
«Не был сильно расстроен самими штрафными. Броски были нормальными, я не промазал мимо корзины.
Но потом мне позвонила жена и сказала, что Руи спас меня, и вот это уже было неприятно. Ты на чьей стороне?» – посмеялся Дэвис.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Дэйва Макменамина
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