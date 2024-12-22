Энтони Дэвис о смазанных штрафных в концовке: «Жена позвонила и сказала, что Руи меня спас, было неприятно»

Руи Хатимура помог «Лейкерс» победить важным подбором в концовке.

Центровой Энтони Дэвис смазал два штрафных при разнице в счете «+2» на последних секундах матча с «Сакраменто », но форвард успешно поборолся за отскок и помог довести игру до победы (103:99).

На счету Хатимуры – 9 очков, 11 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот. Энтони Дэвиса набрал 10 очков, 15 подборов, 5 передач и 3 блок-шота.

Центрового спросили о финальном эпизоде после матча.

«Не был сильно расстроен самими штрафными. Броски были нормальными, я не промазал мимо корзины.

Но потом мне позвонила жена и сказала, что Руи спас меня, и вот это уже было неприятно. Ты на чьей стороне?» – посмеялся Дэвис.