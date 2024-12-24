Тайриз Макси набрал 32 очка, 10 подборов и 8 передач в победном матче с «Сан-Антонио»

Тайриз Макси помог «Филадельфии» одержать 10-ю победу в сезоне.

Разыгрывающий «Сиксерс» набрал 32 очка, 10 подборов и 8 передач в матче с «Сан-Антонио » (111:106).

За 41 минуту Макси реализовал 12 из 25 с игры. В его активе также 3 перехвата.