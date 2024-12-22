Леброн Джеймс болельщику «Сакраменто»: «Хлебни пивка и захлопни пасть»

Леброн Джеймс вступил в перепалку с болельщиком.

Форварду «Лейкерс » не понравилось поведение фаната на выездном матче с «Сакраменто ».

«Успокойся.

Хлебни своего пивка и захлопни пасть», – обратился Джеймс к болельщику во время штрафных бросков «Кингз».

Форвард закончил матч с 32 очками, 7 подборами, 6 передачами и 4 перехватами.