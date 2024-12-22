Леброн Джеймс болельщику «Сакраменто»: «Хлебни пивка и захлопни пасть»
Леброн Джеймс вступил в перепалку с болельщиком.
Форварду «Лейкерс» не понравилось поведение фаната на выездном матче с «Сакраменто».
«Успокойся.
Хлебни своего пивка и захлопни пасть», – обратился Джеймс к болельщику во время штрафных бросков «Кингз».
Форвард закончил матч с 32 очками, 7 подборами, 6 передачами и 4 перехватами.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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