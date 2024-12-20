Энтони Дэвис: «Нам не хватало голоса Леброна Джеймса в пропущенных им матчах. Он прирожденный лидер в том, что касается баскетбола»

Энтони Дэвис прокомментировал роль Леброна Джеймса в победе над «Кингз».

«Лейкерс » взяли верх со счетом 113:110.

«Мы играем отчаянно, особенно в защите. Это дает результат.

Нам не хватало голоса Леброна Джеймса в пропущенных им матчах. На обеих сторонах площадки. Он прирожденный лидер в том, что касается баскетбола, ему удается контролировать игру в самых хаотичных ситуациях и помогать нам реализовывать наш план», – признался центровой Энтони Дэвис .

«С точки зрения всего коллектива это может быть моей любимой победой этого сезона», – заявил главный тренер команды Джей Джей Редик .