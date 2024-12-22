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32 очка, 7 подборов и 6 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» победить «Сакраменто»

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матча против «Кингз».

На счету форварда «Лейкерс» 32 очка, 7 подборов, 6 передач и 4 перехвата. Джеймс реализовал 13 из 24 бросков с игры, 1 из 8 трехочковых и 5 из 6 штрафных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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