Шэй Гилджес-Александер: «Я бы с удовольствием сыграл в Рождество. Наша команда соответствует всем критериям»
Шэй Гилджес-Александер выразил разочарование решением НБА относительно «Тандер».
«Оклахома» не попала в программу рождественского дня НБА.
«Разочарован, конечно. Я бы с удовольствием сыграл в Рождество, и думаю, что наша команда соответствует всем критериям.
НБА принимает решения, нам остается лишь принимать это. Теперь нам надо доказать им, почему мы заслуживаем играть в этот день. У нас есть целый сезон из 82 матчей и плей-офф, чтобы сделать это», – сказал канадец.
«Тандер» лидируют на Западе с показателем 23-5.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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