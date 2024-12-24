Шэй Гилджес-Александер: «Я бы с удовольствием сыграл в Рождество. Наша команда соответствует всем критериям»

Шэй Гилджес-Александер выразил разочарование решением НБА относительно «Тандер».

«Оклахома» не попала в программу рождественского дня НБА.

«Разочарован, конечно. Я бы с удовольствием сыграл в Рождество, и думаю, что наша команда соответствует всем критериям.

НБА принимает решения, нам остается лишь принимать это. Теперь нам надо доказать им, почему мы заслуживаем играть в этот день. У нас есть целый сезон из 82 матчей и плей-офф, чтобы сделать это», – сказал канадец.

«Тандер» лидируют на Западе с показателем 23-5.