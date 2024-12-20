11 представителей прессы изменили свой голос в пользу Янниса Адетокумбо после финала Кубка НБА в голосовании ESPN
Яннис Адетокумбо впечатлил медиа своим выступлением на Кубке НБА.
Форвард «Милуоки» оформил трипл-дабл (26+19+10) в финале внутрисезонного турнира и помог своей команде взять верх над «Оклахомой» своего конкурента за награду MVP защитника Шэя Гилджеса-Александера.
Телеканал ESPN на неделе проводил первый ежегодный опрос представителей прессы о фаворитах на награду MVP. В голосовании обычно участвуют 100 экспертов. Перед финалом Адетокумбо ставили на первое место 8 человек, после матча свое решение изменили в его пользу еще 11.
Форвард не смог опередить Гилджеса-Александера, получившего 24 голоса. Победившего в опросе Николу Йокича («Денвер») поставили на первое место 57 экспертов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, NBA on ESPN
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