11 представителей прессы изменили свой голос в пользу Янниса Адетокумбо после финала Кубка НБА в голосовании ESPN

Яннис Адетокумбо впечатлил медиа своим выступлением на Кубке НБА.

Форвард «Милуоки » оформил трипл-дабл (26+19+10) в финале внутрисезонного турнира и помог своей команде взять верх над «Оклахомой» своего конкурента за награду MVP защитника Шэя Гилджеса-Александера.

Телеканал ESPN на неделе проводил первый ежегодный опрос представителей прессы о фаворитах на награду MVP. В голосовании обычно участвуют 100 экспертов. Перед финалом Адетокумбо ставили на первое место 8 человек, после матча свое решение изменили в его пользу еще 11.

Форвард не смог опередить Гилджеса-Александера, получившего 24 голоса. Победившего в опросе Николу Йокича («Денвер ») поставили на первое место 57 экспертов.