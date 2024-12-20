«Он слишком силен для обороны соперника». Шэй Гилджес-Александер прокомментировал малое количество штрафных у Джейлена Уильямса
Шэй Гилджес-Александер дал Джейлену Уильямсу совет по поводу штрафных.
Форвард получает право на 3,3 броска со штрафной в среднем в этом сезоне.
«Ему надо продолжать действовать в таком же стиле. Сказал ему не ждать контракта. Просто играть без расчета на фол. Нельзя контролировать судей.
У меня не получается. Иногда я бросаю 15 штрафных, иногда – 2. А иду в проход всегда одинаково. Нужно думать только о том, что ты можешь контролировать.
Он здорово справляется с контактной игрой. Иногда он слишком силен для обороны противника. У нас разный порог фола.
Я бросаю, меня бьют по руке, и я роняю мяч. Фол. Он просто продолжает играть. Это несущественный контакт, все зависит от баскетболиста. Много факторов, судить трудно. Нужно руководствоваться моментом», – заключил звездный защитник «Оклахомы».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: OKC Thunder Wire
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