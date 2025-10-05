Скотти Пиппен: «Уверен, что был бы среди лучших в современной НБА»
Скотти Пиппен отметил, что его стиль всегда был динамичным и универсальным.
В интервью El País шестикратный чемпион заявил, что смог бы преуспеть в более быстром и открытом современном баскетболе.
«Я бы очень хорошо себя проявил. Конечно, игра изменилась – она стала более динамичной, с быстрыми переходами, но мой стиль подходил для такого баскетбола еще в 80-х и 90-х. Не думаю, что это стало бы большой проблемой», – сказал Пиппен.
На вопрос, смог бы он быть лучшим игроком современной лиги, легенда «Чикаго» ответил без колебаний: «Да, думаю, да. Нет причин думать иначе. Если бы я работал так же усердно, как раньше, я уверен, что легко вошел бы в число лучших».
Кто лучший американский игрок в НБА?3066 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: El País
