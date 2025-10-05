Кваме Браун о Бронни Джеймсе: «Он никогда не был лучшим игроком ни в школьной команде, ни в колледже, и все равно получает 12 бросков в предсезонной игре»
Кваме Браун считает, что сын Леброна получает больше времени, чем заслуживает.
«Для всех молодых людей, которые думают, что можно просто стать президентом или попасть в НБА и получить справедливый шанс… Ситуация с Леброном доказывает – политика есть во всем.
Бронни Джеймс никогда не был лучшим игроком ни в школьной команде, ни в колледже, и все равно получает 12 бросков в предсезонной игре, где каждый пытается показать себя», – сказал первый номер драфта 2001 года.
В предсезонном матче против «Лейкерс» с «Финиксом» Бронни Джеймс провел на паркете 24 минуты, набрав 8 очков (1 из 12 с игры, 1 из 8 трехочковых, 5 из 6 штрафных), 5 подборов и 2 передачи.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал Kwame Brown Bust Life
