Кваме Браун о Бронни Джеймсе: «Он никогда не был лучшим игроком ни в школьной команде, ни в колледже, и все равно получает 12 бросков в предсезонной игре»

Кваме Браун считает, что сын Леброна получает больше времени, чем заслуживает.

«Для всех молодых людей, которые думают, что можно просто стать президентом или попасть в НБА и получить справедливый шанс… Ситуация с Леброном доказывает – политика есть во всем.

Бронни Джеймс никогда не был лучшим игроком ни в школьной команде, ни в колледже, и все равно получает 12 бросков в предсезонной игре, где каждый пытается показать себя», – сказал первый номер драфта 2001 года.

В предсезонном матче против «Лейкерс » с «Финиксом» Бронни Джеймс провел на паркете 24 минуты, набрав 8 очков (1 из 12 с игры, 1 из 8 трехочковых, 5 из 6 штрафных), 5 подборов и 2 передачи.