НБА признала, что судьи пропустили фол на Тайризе Макси на последних секундах матча с «Мэджик»

НБА признала судейскую ошибку в концовке матча «Сиксерс» – «Мэджик».

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси бросал из-за дуги за 7 секунд до сирены при «-3» и промахнулся. Перед этим его по руке ударил Энтони Блэк .

Как говорится в отчете лиги, судьи должны были зафиксировать небросковый фол.

«Сиксерс» уступили 102:106 и имеют результат 5-15.