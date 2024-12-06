НБА признала, что судьи пропустили фол на Тайризе Макси на последних секундах матча с «Мэджик»
НБА признала судейскую ошибку в концовке матча «Сиксерс» – «Мэджик».
Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси бросал из-за дуги за 7 секунд до сирены при «-3» и промахнулся. Перед этим его по руке ударил Энтони Блэк.
Как говорится в отчете лиги, судьи должны были зафиксировать небросковый фол.
«Сиксерс» уступили 102:106 и имеют результат 5-15.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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