Противостояние Джейлена Грина (41 очко) и Тайриза Макси (39) закончилось победой «Хьюстона»

«Рокетс» одолели «Сиксерс» со счетом 122:115.

Наиболее результативными в составах своих команд стали защитники Джейлен Грин и Тайриз Макси .

На счету Грина 41 очко и 7 подборов. Баскетболист «Хьюстона » реализовал 12 из 20 с игры, 4 из 6 из-за дуги и 13 из 14 со штрафной линии.

В активе Макси – 39 очков, 10 передач и 5 перехватов при 14 точных из 34 бросков с игры, 6 из 12 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

«Хьюстон» выиграл 8 из 10 последних матчей. «Филадельфия » проиграла 8 из последних 10.