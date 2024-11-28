Противостояние Джейлена Грина (41 очко) и Тайриза Макси (39) закончилось победой «Хьюстона»
«Рокетс» одолели «Сиксерс» со счетом 122:115.
Наиболее результативными в составах своих команд стали защитники Джейлен Грин и Тайриз Макси.
На счету Грина 41 очко и 7 подборов. Баскетболист «Хьюстона» реализовал 12 из 20 с игры, 4 из 6 из-за дуги и 13 из 14 со штрафной линии.
В активе Макси – 39 очков, 10 передач и 5 перехватов при 14 точных из 34 бросков с игры, 6 из 12 трехочковых и 5 из 5 штрафных.
«Хьюстон» выиграл 8 из 10 последних матчей. «Филадельфия» проиграла 8 из последних 10.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости