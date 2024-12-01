28 очков и 6 передач Тайриза Макси принесли «Филадельфии» победу над «Детройтом»

Тайриз Макси помог «Сиксерс» одержать нужную победу.

Команда взяла верх над «Детройтом» – 111:96. «Филадельфия» победила в 3 матчах из последних 10 и все еще занимает предпоследнюю строчку Востока.

На счету звездного разыгрывающего 28 очков, 6 передач, 4 подбора и 2 перехвата при 11 точных из 24 бросков с игры, 5 из 10 трехочковых и 1 из 2 штрафных.

Пол Джордж вернулся в состав и набрал 11 очков, 8 подборов, 5 передач и 1 перехват при 4 из 12 с игры за 26 минут на площадке.

Со стороны «Пистонс» матч пропустил лидер Кейд Каннингем из-за травмы.