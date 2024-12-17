Макси и Джордж набрали 73 очка на двоих, «Филадельфия» одержала 8-ю победу в сезоне

Тайриз Макси и Пол Джордж помогли «Филадельфии» одержать 8-ю победу в сезоне.

Звездный дуэт «Сиксерс» в сумме набрал 73 очка – 40 у разыгрывающего и 33 у форварда.

«76-е» взяли верх над «Хорнетс» в гостях – 121:108.

В активе Макси также 5 подборов, 5 передач и 4 перехвата, на счету Джорджа 5 подборов, 8 передач и 2 перехвата.