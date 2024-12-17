Макси и Джордж набрали 73 очка на двоих, «Филадельфия» одержала 8-ю победу в сезоне
Тайриз Макси и Пол Джордж помогли «Филадельфии» одержать 8-ю победу в сезоне.
Звездный дуэт «Сиксерс» в сумме набрал 73 очка – 40 у разыгрывающего и 33 у форварда.
«76-е» взяли верх над «Хорнетс» в гостях – 121:108.
В активе Макси также 5 подборов, 5 передач и 4 перехвата, на счету Джорджа 5 подборов, 8 передач и 2 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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