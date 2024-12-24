Джей Джей Редик о проблемах в атаке у «Лейкерс»: «Мы недостаточно бросаем из-за дуги»

Джей Джей Редик ответил на вопросах о проблемах в атаке у «Лейкерс».

По словам главного тренера «озерников», правильный выбор позиции для броска всего в пяти попытках может определить разницу между успешным нападением и неэффективным.

«Я бы сразу обратил внимание на то, какие броски мы совершаем. В последних 13 матчах мы совершали на пять 2-очковых попыток за пределами трехсекундной больше, реализуя 39% таких бросков. И вы можете ненавидеть всю эту аналитику, но я рассказал об этом команде утром, мне кажется, это очень интересно. В 13 последних матчах у нас последнее или предпоследнее в лиге нападение.

Эти пять дополнительных 2-очковых бросков не из «краски», если мы реализуем их на уровне «Финикса» – 49% - наше нападение будет расположено с 27-го по 29-е места. Если же мы вместо них исполним пять 3-очковых со средним по лиге процентом реализации, то наше нападение будет занимать места с 12-го по 27-е. В последних 13 матчах мы последние по реализованным 3-очковым, предпоследние по попыткам, последние по проценту из-за дуги. Так что, получается, нам нужно чаще бросать из-за дуги и попадать.

Все это не значит, что мы не пытаемся проникнуть под кольцо при первой же возможности, но есть вот эти два момента. Мы хотим не вылезать из чужой «краски». Мы хотим бросать из-за дуги. Мы недостаточно бросаем из-за дуги», – объяснил Редик .