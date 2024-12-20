Джей Джей Редик: «Лига сейчас талантливее и мастеровитее, чем 18 лет назад. Но медиа не раскрывают это для зрителя»

Джей Джей Редик обрушился с критикой на баскетбольные медиа.

«Я упоминал это Адаму Сильверу и скажу снова: мы плохо работаем над позитивным освещением НБА, не рассказываем нужные истории.

Если бы я был периодическим зрителем, и на телевидении мне постоянно твердили бы, что продукт НБА отстой, я бы перестал его смотреть. Это происходит уже лет 10-15. Я этого не понимаю. Это не смешно. И не развлекает меня.

Баскетбол нужно праздновать. Я следил за изменениями лиги. Я в лиге сейчас. Могу заявить вам со всей ответственностью, что лига сейчас более талантлива и мастеровита, чем 18 лет назад, когда я выходил на драфт. Это факт. Куча превосходных игроков. Превосходных команд.

В моей игровой карьере я 4-5 лет слышал, что в регулярке вообще нет никакого смысла, потому что финалисты известны с самого начала.

Но сейчас в лиге есть баланс. Почему мы это не празднуем? Почему не радуемся загруженности Западной конференции? У нас игра с «Сакраменто», у которых в составе потрясающие таланты. И они идут с отрицательным балансом побед. Не потому что у них плохая команда.

Никто не берет на себя обязанность радоваться нынешней игре, раскрывать ее в позитивном ключе. Это не означает, что мы должны забыть о критике. Но мы должны сочетать это с празднованием. Никто этого не делает. А несколько человек, которые пытаются, имеют маленькую нишевую аудиторию в соцсетях.

Честно говоря, все члены нашей экосистемы слишком много внимания уделяют твиттеру. И вся эта дискуссия о рейтингах развернулась только из-за обсуждения в соцсетях», – заключил главный тренер «Лейкерс», бывший игрок, ведущий и эксперт Джей Джей Редик.