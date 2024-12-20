Джей Джей Редик: «НБА стало сложнее смотреть. У меня 10 подписок, и я постоянно теряю все пароли»
Джей Джей Редик высказался на счет падения телевизионных рейтингов.
«Большая часть вопроса заключается в популярности потокового вещания. В моем доме есть YouTube TV, но нет на данный момент кабельного. Так что моя семья не может посмотреть матчи «Лейкерс», которые не показывают по национальному ТВ. У меня даже есть бесплатный пароль от кабельного, но мне просто лень все это настраивать.
В доме 9-10 подписок, я постоянно теряю пароли от них. Кабельное умирает. Люди отключаются и полагаются на стримы.
Найти конкретный матч сейчас довольно сложно. И это значительный фактор», – пояснил главный тренер «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Хоби Прайса
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