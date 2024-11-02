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Джамал Мюррэй не смог доиграть матч с «Миннесотой». У него подозрение на сотрясение мозга

Джамал Мюррэй не смог доиграть матч с «Миннесотой».

У разыгрывающего «Денвера» подозрение на сотрясение мозга после игрового столкновения.

В третьей четверти Джулиус Рэндл случайно ударил плечом по носу Мюррэя, голова канадского баскетболиста от этого удара дернулась и попала в опекавшего его Энтони Эдвардса. Джамалу вскоре пришлось покинуть площадку.

Мюррэй успел набрать 6 очков, реализовав 2 из 7 с игры за 22 минуты. «Миннесота» победила «Денвер» со счетом 119:116.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
травмы
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