Джамал Мюррэй не смог доиграть матч с «Миннесотой». У него подозрение на сотрясение мозга

Джамал Мюррэй не смог доиграть матч с «Миннесотой».

У разыгрывающего «Денвера » подозрение на сотрясение мозга после игрового столкновения.

В третьей четверти Джулиус Рэндл случайно ударил плечом по носу Мюррэя, голова канадского баскетболиста от этого удара дернулась и попала в опекавшего его Энтони Эдвардса. Джамалу вскоре пришлось покинуть площадку.

Мюррэй успел набрать 6 очков, реализовав 2 из 7 с игры за 22 минуты. «Миннесота » победила «Денвер» со счетом 119:116.