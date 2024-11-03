Майкл Мэлоун о Джамале Мюррэе: «Обычно срок нахождения в протоколе по сотрясению мозга составляет 5-7 дней»

Джамал Мюррэй пропустит 5-7 дней из-за сотрясения мозга.

«Сегодня он сделал несколько кардио-упражнений. Посмотрим, как он на это отреагирует, но думаю, что обычно срок нахождения в протоколе по сотрясению мозга составляет 5-7 дней.

Он получил очень сильный удар, так что мы будем с этим поаккуратнее. Как бы мы ни хотели вернуть Джамала , его здоровье гораздо важнее», – сказал главный тренер «Денвера » Майкл Мэлоун .