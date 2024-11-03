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Майкл Мэлоун о Джамале Мюррэе: «Обычно срок нахождения в протоколе по сотрясению мозга составляет 5-7 дней»

Джамал Мюррэй пропустит 5-7 дней из-за сотрясения мозга.

«Сегодня он сделал несколько кардио-упражнений. Посмотрим, как он на это отреагирует, но думаю, что обычно срок нахождения в протоколе по сотрясению мозга составляет 5-7 дней.

Он получил очень сильный удар, так что мы будем с этим поаккуратнее. Как бы мы ни хотели вернуть Джамала, его здоровье гораздо важнее», – сказал главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Винни Бенедетто в соцсети X
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