Майкл Мэлоун о Джамале Мюррэе: «Обычно срок нахождения в протоколе по сотрясению мозга составляет 5-7 дней»
Джамал Мюррэй пропустит 5-7 дней из-за сотрясения мозга.
«Сегодня он сделал несколько кардио-упражнений. Посмотрим, как он на это отреагирует, но думаю, что обычно срок нахождения в протоколе по сотрясению мозга составляет 5-7 дней.
Он получил очень сильный удар, так что мы будем с этим поаккуратнее. Как бы мы ни хотели вернуть Джамала, его здоровье гораздо важнее», – сказал главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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